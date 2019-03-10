ЧП в самолете Turkish Airlines, десятки пострадавших
10 марта 2019 09:38 372
Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности во время субботнего рейса авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Стамбула в Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Сообщается, что на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Когда самолет подлетал к международному аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, началась сильная тряска.
По последним данным спасательных служб, легкие травмы получили 29 человек, в основном речь идет об ушибах и ссадинах. Ранее администрация аэропорта сообщала о 25 пострадавших.
-
9 Мар. 11:44 8 697
-
9 Мар. 17:31 7 522
-
9 Мар. 13:43 6 053
-
9 Мар. 14:32 4 824
-
9 Мар. 20:06 4 622