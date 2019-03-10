Около 30 человек получили травмы в результате турбулентности во время субботнего рейса авиакомпании Turkish Airlines, летевшего из Стамбула в Нью-Йорк, сообщает телеканал NBC, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что на борту самолета были 326 пассажиров и 21 член экипажа. Когда самолет подлетал к международному аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, началась сильная тряска.