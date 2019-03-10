Как тела умерших людей находят спустя месяцы и годы после смерти - в России
10 марта 2019 11:12 299
Едва ли не каждый месяц полиция находит мумифицированные тела людей, незаметно умерших у себя дома. Последняя минута застает их за столом, на полу, в ванной комнате, в постели - и неизменно в одиночестве. Кто эти люди и почему соседи и родственники так долго даже не подозревают о случившемся - разбиралось РИА Новости, передает Day.Az.
"Я не смогла им помочь"
В большинстве случаев о жизни этих людей - до того, как они стали невостребованными телами, - известно немного. Хорошо, если кто-то, кроме полицейских, вскрывавших квартиру, знает, как их зовут. Евгению и Борису Наумовым из Вологды, можно сказать, повезло: соседи помнят их имена, привычки, странности, у них есть родственница, которая и организовала похороны. И все же прошло несколько месяцев, прежде чем их смерть заметили.
Евгений и Борис - отец и сын. На момент смерти им было 68 и 28 лет. Про Наумова-старшего соседи иронично говорили, что он "с приветом", а вот у Бориса был подтвержденный психиатрический диагноз. Мужчин нашли в середине февраля в собственной квартире, хотя жильцы дома жаловались на неприятный запах еще раньше. В октябре они вызывали полицию: "Страшно, такое ощущение, что люди умерли". Приходил участковый, никакого едкого запаха, так тревожившего местных, не обнаружил и ушел, сославшись на неприкосновенность частной собственности. В декабре соседи повторили попытку, но их просьбу услышали лишь спустя два месяца. В феврале дверь в квартиру Наумовых вскрыли. Евгений лежал под столом, Борис - в другой комнате: тело сползло с дивана, голова оказалась на полу. Степан Сташко, присутствовавший при осмотре квартиры, признавался: было похоже, будто у трупа Наумова-младшего сломана шея. "Отец уже сухой, а сын весь черный", - рассказывает РИА Новости очевидец. Сосед сделал вывод, что умерли мужчины в разное время, причем Евгений - первым.
Местные жители решили, что пенсионера сразил инсульт (два приступа он уже пережил раньше), после чего беспомощный инвалид Боря медленно умирал от голода в пустой квартире. "Он не мог даже чайник поставить, вообще ничего не умел. Боре ни к плите подходить, ни дверь открывать не разрешали. Парню сколько лет, а все в малышах был", - описывает ситуацию местная жительница Александра Матвеева.
Замок на почтовом ящике Наумовых оказался сломан (типичная история для российских подъездов), и внутри не было платежек за сентябрь - значит, тогда отец и сын, вероятно, еще были живы. Мнения соседей расходятся: одни говорят, что не видели их с лета, другие - что Наумовы перестали появляться на людях год назад.
"Слава богу, я была не в его вкусе"
Наумова-старшего в округе звали Афоней, хотя никто уже не помнит, почему. Возможно, он казался похожим на героя старого фильма Георгия Данелии. Евгения откровенно не любили. И вот за что: соседки вспоминают, как Наумов приглашал их, когда они еще были детьми, к себе домой поесть сладостей, а потом включал эротическое кино. Девочки в испуге убегали - силу Евгений не применял, но славу в Вологде снискал себе соответствующую. "Наумов-старший был помешан на маленьких девочках. Один раз он пригласил нас с подружкой поесть шоколадную пасту, мы к нему пришли, он включил порнографию, мы сразу же умотали из той квартиры", - вспоминает Александра Матвеева. Поговаривали, что и у Бори психические нарушения появились не просто так, а из-за отцовских странностей.
Кроме этих жутких подробностей, о жизни Наумовых известно немного. До пенсии Евгений работал электриком в гостинице, когда-то занимался греко-римской борьбой. Был женат, но еще в 90-е развелся. Связь с экс-супругой не поддерживал, по крайней мере так говорят родственница и соседи. После развода бывшая жена встретилась с мужем и сыном уже на их похоронах.
"Смотрит выключенный телевизор"
Двоюродная сестра Евгения Валентина Геннадьевна Иванова (имя изменено) вспоминает: "Приходишь к ним, Боря лежит в темноте, уставился в экран.
- Боренька, телевизор смотришь?
- Да.
- Так он же выключен.
- Ну и что".
О смерти родных женщина узнала из новостей на местном телеканале. Последний раз живыми она видела Наумовых в первой половине 2018 года. Корреспонденту РИА Новости Валентина Геннадьевна не призналась в том, что раньше рассказывала соседям: во время последнего визита Евгений обвинил ее в том, что она хотела отравить его и сына. Родственница обиделась и с тех пор семью не навещала. "Мне так худо, что я не могла им помочь. Всегда ведь, если Женьке плохо было, он мне сообщал. И Боря звонил иногда: "Валя, папе плохо". Вот я и мчалась к ним. Почему они не позвонили?" - жалеет она.
Валентина Геннадьевна признает, что характер у ее брата был непростой: "С ним было сложно разговаривать, человек неуравновешенный". Евгений отказывался платить за отопление, объясняя это тем, что батареи недостаточно горячие, огорчался из-за маленькой пенсии. Собеседница агентства вспоминает: "Женя говорил: "Боря ни дня не работал, а пенсию получает больше, чем я". А я отвечала: "Чего ты обижаешься, это же в твой кошелек, ты же кормишь его".
Борис состоял на учете в психоневрологическом диспансере, несколько раз лежал в специализированной больнице. "Женя мне звонил: "Валя, приди, опять с Борей проблемы", - вспоминает Валентина Геннадьевна. - Он как начнет твердить одно слово, а что оно означает - не можешь от него добиться, ручками поверх головы машет, машет, как будто ограждает себя. Или плачет всю ночь, или отказывается есть. Я вызывала психиатрическую помощь. Потом приду к Боре в "Кувшинку" (местная психиатрическая больница находится в поселке Кувшиново. - Прим. ред), а он мне говорит: "Не надо было, Валя, вызывать, не надо было". Я ему: "Ну Боречка, милый, тебе врачи здесь помогут, подлечат, ты выйдешь, опять хорошо себя будешь чувствовать".
"Подарок" на 8 Марта
История Наумовых - случай далеко не единичный. В разных регионах России то и дело находят мумифицированные тела и предают земле с опозданием на несколько месяцев или даже лет. Чаще всего речь идет об одиноких пенсионерах, однако бывают исключения.
Жительница Самары Мария Гуторова вспоминает, как обнаружили ее соседа - 45-летнего мужчину. "Он был разведен, жил один, часто его подолгу не видели, возможно, работал где-то вахтовым методом. Был обычным человеком, не дебоширил, не пил, просто жил спокойно, сам по себе. Однажды он совсем надолго пропал, бабушки около подъезда заволновались. Соседи снизу слышали, что у него в ванной постоянно течет из крана вода. Его отсутствие заметили где-то в начале лета. Вызвали полицию: "Вскройте квартиру, вдруг нас зальет - хозяина нет и нет!" Они говорят: "Не будем вскрывать, оснований нет. Если вам надо, сами через окно лезьте к нему - невысоко же, второй этаж". Никто не полез, естественно. Так и замялось дело. А потом наступило 8-е Марта следующего года, бывшая жена с подругой решили нагрянуть к нему в гости с бутылкой шампанского. У нее ключ был. Заходят, а там картина маслом: в санузле труп на коленях. Видимо, плохо стало ему, он подошел к ванне, да так и умер. И запаха не было - наверное, потому, что вода все время текла рядом".
Москвич Роман Вуколов поделился с корреспондентом РИА Новости еще одной трагической историей. В его доме тремя этажами ниже жила пожилая пара. Мужчина был лежачим, жена за ним ухаживала. Пенсионеры ни с кем не общались, жили изолированно. В какой-то момент женщина умерла, по всей видимости, из-за сердечного приступа, а ее супруг вскоре скончался от голода, оставшись совершенно беспомощным. Несколько месяцев никто ничего не замечал, а потом соседи обратили внимание на едкий запах. "Родственников близких у них не было, а дальних нашли не сразу", - говорит Роман.
В полицию обращаются соседи
Звонок соседей или родственников - фактически единственный для полиции способ узнать, что за закрытыми дверями уже долгое время находится умерший. Регулярные рейды, которые проводят участковые, в основном направлены на предупреждение преступлений. Сотрудники полиции, опрашивая жильцов, почти никогда не спрашивают о соседях, которые подозрительно давно не выходят из дома.
"Трупы в жилых помещениях находят довольно часто, - объясняет юрист Юлия Кислякова. - Обычно в правоохранительные органы обращаются соседи, когда их начинают беспокоить неприятные запахи. Еще одна причина - затопление из-за аварии в квартире умершего. Тревогу могут поднять и родственники пропавшего человека, которые не могут с ним связаться".
Впрочем, даже обращения соседей не всегда становятся поводом нарушить границы частных владений. Дело в том, что в российском законодательстве нет конкретного перечня случаев, при которых взлом чужой двери будет считаться правомерным. Кислякова объясняет, что есть всего несколько общих критериев. Это угроза для жизни окружающих или самого человека, находящегося в квартире, аварийная ситуация, в результате которой пострадает чужое имущество, невозможность получить согласие собственника. Также закон "О полиции" разрешает вскрыть замок, чтобы задержать подозреваемых или установить обстоятельства несчастного случая.