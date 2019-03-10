Едва ли не каждый месяц полиция находит мумифицированные тела людей, незаметно умерших у себя дома. Последняя минута застает их за столом, на полу, в ванной комнате, в постели - и неизменно в одиночестве. Кто эти люди и почему соседи и родственники так долго даже не подозревают о случившемся - разбиралось РИА Новости , передает Day.Az

"Я не смогла им помочь"

В большинстве случаев о жизни этих людей - до того, как они стали невостребованными телами, - известно немного. Хорошо, если кто-то, кроме полицейских, вскрывавших квартиру, знает, как их зовут. Евгению и Борису Наумовым из Вологды, можно сказать, повезло: соседи помнят их имена, привычки, странности, у них есть родственница, которая и организовала похороны. И все же прошло несколько месяцев, прежде чем их смерть заметили.

Евгений и Борис - отец и сын. На момент смерти им было 68 и 28 лет. Про Наумова-старшего соседи иронично говорили, что он "с приветом", а вот у Бориса был подтвержденный психиатрический диагноз. Мужчин нашли в середине февраля в собственной квартире, хотя жильцы дома жаловались на неприятный запах еще раньше. В октябре они вызывали полицию: "Страшно, такое ощущение, что люди умерли". Приходил участковый, никакого едкого запаха, так тревожившего местных, не обнаружил и ушел, сославшись на неприкосновенность частной собственности. В декабре соседи повторили попытку, но их просьбу услышали лишь спустя два месяца. В феврале дверь в квартиру Наумовых вскрыли. Евгений лежал под столом, Борис - в другой комнате: тело сползло с дивана, голова оказалась на полу. Степан Сташко, присутствовавший при осмотре квартиры, признавался: было похоже, будто у трупа Наумова-младшего сломана шея. "Отец уже сухой, а сын весь черный", - рассказывает РИА Новости очевидец. Сосед сделал вывод, что умерли мужчины в разное время, причем Евгений - первым.

Местные жители решили, что пенсионера сразил инсульт (два приступа он уже пережил раньше), после чего беспомощный инвалид Боря медленно умирал от голода в пустой квартире. "Он не мог даже чайник поставить, вообще ничего не умел. Боре ни к плите подходить, ни дверь открывать не разрешали. Парню сколько лет, а все в малышах был", - описывает ситуацию местная жительница Александра Матвеева.

Замок на почтовом ящике Наумовых оказался сломан (типичная история для российских подъездов), и внутри не было платежек за сентябрь - значит, тогда отец и сын, вероятно, еще были живы. Мнения соседей расходятся: одни говорят, что не видели их с лета, другие - что Наумовы перестали появляться на людях год назад.

"Слава богу, я была не в его вкусе"

Наумова-старшего в округе звали Афоней, хотя никто уже не помнит, почему. Возможно, он казался похожим на героя старого фильма Георгия Данелии. Евгения откровенно не любили. И вот за что: соседки вспоминают, как Наумов приглашал их, когда они еще были детьми, к себе домой поесть сладостей, а потом включал эротическое кино. Девочки в испуге убегали - силу Евгений не применял, но славу в Вологде снискал себе соответствующую. "Наумов-старший был помешан на маленьких девочках. Один раз он пригласил нас с подружкой поесть шоколадную пасту, мы к нему пришли, он включил порнографию, мы сразу же умотали из той квартиры", - вспоминает Александра Матвеева. Поговаривали, что и у Бори психические нарушения появились не просто так, а из-за отцовских странностей.

То же самое говорит и Карина Глазова, бывшая соседка семьи: "Когда мне было лет 12-13, Евгений приставал к моим подругам, заманивал пирожками. Слава богу, я была не в его вкусе. Весь район знал, что он педофил. Но силой вроде бы никого не удерживал".

Кроме этих жутких подробностей, о жизни Наумовых известно немного. До пенсии Евгений работал электриком в гостинице, когда-то занимался греко-римской борьбой. Был женат, но еще в 90-е развелся. Связь с экс-супругой не поддерживал, по крайней мере так говорят родственница и соседи. После развода бывшая жена встретилась с мужем и сыном уже на их похоронах.

"Смотрит выключенный телевизор"

Двоюродная сестра Евгения Валентина Геннадьевна Иванова (имя изменено) вспоминает: "Приходишь к ним, Боря лежит в темноте, уставился в экран.

- Боренька, телевизор смотришь?

- Да.

- Так он же выключен.

- Ну и что".

О смерти родных женщина узнала из новостей на местном телеканале. Последний раз живыми она видела Наумовых в первой половине 2018 года. Корреспонденту РИА Новости Валентина Геннадьевна не призналась в том, что раньше рассказывала соседям: во время последнего визита Евгений обвинил ее в том, что она хотела отравить его и сына. Родственница обиделась и с тех пор семью не навещала. "Мне так худо, что я не могла им помочь. Всегда ведь, если Женьке плохо было, он мне сообщал. И Боря звонил иногда: "Валя, папе плохо". Вот я и мчалась к ним. Почему они не позвонили?" - жалеет она.

Валентина Геннадьевна признает, что характер у ее брата был непростой: "С ним было сложно разговаривать, человек неуравновешенный". Евгений отказывался платить за отопление, объясняя это тем, что батареи недостаточно горячие, огорчался из-за маленькой пенсии. Собеседница агентства вспоминает: "Женя говорил: "Боря ни дня не работал, а пенсию получает больше, чем я". А я отвечала: "Чего ты обижаешься, это же в твой кошелек, ты же кормишь его".

Борис состоял на учете в психоневрологическом диспансере, несколько раз лежал в специализированной больнице. "Женя мне звонил: "Валя, приди, опять с Борей проблемы", - вспоминает Валентина Геннадьевна. - Он как начнет твердить одно слово, а что оно означает - не можешь от него добиться, ручками поверх головы машет, машет, как будто ограждает себя. Или плачет всю ночь, или отказывается есть. Я вызывала психиатрическую помощь. Потом приду к Боре в "Кувшинку" (местная психиатрическая больница находится в поселке Кувшиново. - Прим. ред), а он мне говорит: "Не надо было, Валя, вызывать, не надо было". Я ему: "Ну Боречка, милый, тебе врачи здесь помогут, подлечат, ты выйдешь, опять хорошо себя будешь чувствовать".

"Подарок" на 8 Марта

История Наумовых - случай далеко не единичный. В разных регионах России то и дело находят мумифицированные тела и предают земле с опозданием на несколько месяцев или даже лет. Чаще всего речь идет об одиноких пенсионерах, однако бывают исключения.

Жительница Самары Мария Гуторова вспоминает, как обнаружили ее соседа - 45-летнего мужчину. "Он был разведен, жил один, часто его подолгу не видели, возможно, работал где-то вахтовым методом. Был обычным человеком, не дебоширил, не пил, просто жил спокойно, сам по себе. Однажды он совсем надолго пропал, бабушки около подъезда заволновались. Соседи снизу слышали, что у него в ванной постоянно течет из крана вода. Его отсутствие заметили где-то в начале лета. Вызвали полицию: "Вскройте квартиру, вдруг нас зальет - хозяина нет и нет!" Они говорят: "Не будем вскрывать, оснований нет. Если вам надо, сами через окно лезьте к нему - невысоко же, второй этаж". Никто не полез, естественно. Так и замялось дело. А потом наступило 8-е Марта следующего года, бывшая жена с подругой решили нагрянуть к нему в гости с бутылкой шампанского. У нее ключ был. Заходят, а там картина маслом: в санузле труп на коленях. Видимо, плохо стало ему, он подошел к ванне, да так и умер. И запаха не было - наверное, потому, что вода все время текла рядом".

Москвич Роман Вуколов поделился с корреспондентом РИА Новости еще одной трагической историей. В его доме тремя этажами ниже жила пожилая пара. Мужчина был лежачим, жена за ним ухаживала. Пенсионеры ни с кем не общались, жили изолированно. В какой-то момент женщина умерла, по всей видимости, из-за сердечного приступа, а ее супруг вскоре скончался от голода, оставшись совершенно беспомощным. Несколько месяцев никто ничего не замечал, а потом соседи обратили внимание на едкий запах. "Родственников близких у них не было, а дальних нашли не сразу", - говорит Роман.

В полицию обращаются соседи

Звонок соседей или родственников - фактически единственный для полиции способ узнать, что за закрытыми дверями уже долгое время находится умерший. Регулярные рейды, которые проводят участковые, в основном направлены на предупреждение преступлений. Сотрудники полиции, опрашивая жильцов, почти никогда не спрашивают о соседях, которые подозрительно давно не выходят из дома.

"Трупы в жилых помещениях находят довольно часто, - объясняет юрист Юлия Кислякова. - Обычно в правоохранительные органы обращаются соседи, когда их начинают беспокоить неприятные запахи. Еще одна причина - затопление из-за аварии в квартире умершего. Тревогу могут поднять и родственники пропавшего человека, которые не могут с ним связаться".