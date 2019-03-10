Издание "Медуза" опубликовало расследование OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка "Тройка Диалог" Рубена Варданяна. Статьи по материалам расследования также выпустили The Guardian, Suddeutsche Zeitung и другие ведущие мировые издания, передает Day.Az. На следующий день новости по следам этих расследований начали появляться по всей Европе. "Медуза" коротко рассказывает о первых последствиях расследования OCCRP.

Всего с 2005 по 2011 год через счета, подконтрольные "Тройке Диалог", прошло почти 4,5 миллиарда долларов. Средства, поступившие из разных источников (далеко не все они были прямо связаны с криминалом), затем распределялись по различным адресатам.

Как написала The Guardian, деньги от одной из офшорных структур, связанных с "Тройкой Диалог", получали различные благотворительные компании. В период с 2009 по 2011 год компания Quantus, например, перевела на счет Фонда благотворительных организаций в литовском банке Ukio 202 тысячи долларов. Как сообщает BBC News, эти средства были направлены на восстановление исторического поместья на юге Шотландии.

В материалах OCCRP говорилось о десятках офшорных структур, созданных "Тройкой Диалог". Согласно банковской информации, через них проходили деньги в том числе от фирм, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России миллиардов рублей. В частности, в расследовании сообщалось, что через офшорную империю "Тройки Диалог" выводились средства, полученные в результате незаконного возврата НДС для бывших компаний инвестфонда Hermitage Capital.

Как сообщает Bloomberg, после публикации расследования Hermitage Capital обратился в прокуратуру Австрии, заявив, что отмывать выведенные из России средства с криминальным происхождением помогал местный Raiffeisen Bank. Расследование по этому обращению пока не начато, но стоимость акций банка на Лондонской бирже 5 марта снизилась на 10,78%.

В отмывании российских денег, помимо Raiffeisen Bank, подозревают целый ряд других финансовых организаций из Европы, прежде всего, скандинавских. Офшорные фирмы, связанные с "Тройкой", могли держать до 700 миллионов евро на счетах Nordea Bank. Он использовал свои филиалы в странах Балтии. Акции Nordea после выхода расследования OCCRP упали на 6,5%.

Через страны Балтии переводил деньги и датский Danske Bank. В сентябре 2018 года он признал, что переводы 230 миллиардов долларов, которые прошли через его небольшое эстонское отделение с 2007 по 2015 год, вызывают подозрения. Подозрительные транзакции на сумму в шесть миллиардов долларов зафиксированы между Danske Bank и шведским Swedbank - таким образом, он тоже может быть причастен к отмыванию средств. Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился в полицию, прокуратуру и управление по борьбе с экономическими преступлениями Швеции с жалобой на Swedbank.

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, в свою очередь, что компаниям, связанным с "Тройкой", с 2003 по 2017 год перевели 889 миллионов долларов со счетов в Deutsche Bank. Именно он был банком-корреспондентом для эстонского филиала Danske Bank.

По данным газеты The Guardian, около трех миллионов евро получили с офшорных счетов элитные британские учебные заведения. Среди них школа Чартерхауз, которая в 2010 году приняла на учебу мальчика из России. Его родители выбрали необычный способ оплаты - через литовский банк Ukio, упомянутый в расследовании о "Тройке". Перевод пришел не от имени родителей ученика, а от компании Meister Developers Ltd, зарегистрированной на острове Сент-Люсия в Карибском море.

Как отмечает The Guardian, эта компания провела через банк Ukio сотни миллионов долларов, и значительная часть транзакций не вызывает подозрений. Но в 2016 году на ее счета поступило около 80 миллионов долларов от компаний, замешанных в схеме по выводу денег из аэропорта Шереметьево. Доказательств того, что родители ребенка, принятого в школу Чартерхауз, причастны к мошенничеству, нет.

Один из эпизодов расследования OCCRP касается виллы 80-летней пенсионерки Анны Курепиной, получившей почти 15 миллионов евро в кредит от компаний из офшорной империи "Тройки". 11 миллионов из этой суммы она потратила на строительство виллы на побережье Коста-Бравы. Для получения кредита от нее не потребовали ни первоначального взноса, ни залога. В 2013 году банковские счета компаний, выдавших займ, были закрыты, деньги к этому времени возвращены не были.

Предполагается, что Курепина - родственница бывшего губернатора Самарской области Владимира Артякова. Антикоррупционный прокурор Испании начал расследование по факту покупки виллы на Коста-Браве.