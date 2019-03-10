В Москве неизвестные проникли в съемную квартиру певца Bahh Tee и вынесли около 4,2 миллиона рублей, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, преступники подобрали ключи и беспрепятственно вошли в помещение, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, в полицию поступило заявление о краже на улице Веерной на западе Москвы.