В Мадриде судят итальянскую актрису, присвоившую рисунок Пикассо
10 марта 2019 12:35 205
В Мадриде начался судебный процесс по делу о присвоении рисунка Пабло Пикассо итальянской актрисой Люцией Бозе.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным следствия, рисунок принадлежал домработнице актрисы. После смерти домработницы Бозе присвоила себе рисунок и выставила его на продажу. На аукционе его купили за 200 тыс. евро. Эти деньги Бозе оставила себе, не поделившись с наследниками домработницы.
Теперь Бозе грозит два года тюрьмы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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