В Мадриде начался судебный процесс по делу о присвоении рисунка Пабло Пикассо итальянской актрисой Люцией Бозе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, по данным следствия, рисунок принадлежал домработнице актрисы. После смерти домработницы Бозе присвоила себе рисунок и выставила его на продажу. На аукционе его купили за 200 тыс. евро. Эти деньги Бозе оставила себе, не поделившись с наследниками домработницы.

Теперь Бозе грозит два года тюрьмы.