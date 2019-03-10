В московских аэропортах задержаны или отменены 25 рейсов, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Так, по состоянию на 10.55 мск в аэропорту Домодедово 10 рейсов задержано, еще четыре отменено. В аэропорту Шереметьево задержано 10 рейсов, во Внуково задержан один рейс. Информации об изменении расписания вылетов из аэропорта Жуковский нет.

Ранее Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра в воскресенье, 10 марта. По данным синоптиков, в столице будет облачно, небольшой дождь, местами порывы ветра до 15 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 5 - 7 градусов. Как сообщили в центре погоды "Фобос", в Москве также ожидаются мокрый снег с дождем.