Около 150 тысяч человек остаются без электричества в Польше в результате сильного ветра, сообщает Правительственный центр безопасности (RCB) в воскресенье утром, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Один человек ранен, 19 сорванных крыш и около 150 тысяч человек без электроэнергии", - говорится в сообщении.

По данным спасателей, в Отвоцке Мазовецкого воеводства была ранена женщина, на которую упало поваленное ветром дерево.

Больше всего - около 46 тысяч человек - остались без электричества в Мазовецком воеводстве страны.

Пожарным пришлось 1150 раз выезжать на помощь людям в связи с непогодой. В основном речь идет об удалении поваленных деревьев, и помощи людям, крыши домов которых повреждены.

