Одного из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin болгарина Константина Игнатова задержали в США по подозрению в мошенничестве, сообщается в заявлении сайте Министерства юстиций США.

"Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной пирамиды, которая включала в себя продажу мошеннической криптовалюты под названием "OneCoin", - говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, опубликованном на сайте минюста.