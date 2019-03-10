В США задержали основателя криптовалюты OneCoin
10 марта 2019 14:45 156
Одного из основателей "криптовалютной пирамиды" OneCoin болгарина Константина Игнатова задержали в США по подозрению в мошенничестве, сообщается в заявлении сайте Министерства юстиций США.
"Константин Игнатов был арестован 6 марта 2019 года в международном аэропорту Лос-Анджелеса по обвинению в заговоре с мошенничеством, связанном с его ролью лидера международной пирамиды, которая включала в себя продажу мошеннической криптовалюты под названием "OneCoin", - говорится в заявлении прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, опубликованном на сайте минюста.
Сообщается, что также была задержана сестра Игнатова, Ружа Игнатова, которая является основателем и первым руководителем компании OneCoin. Она обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.
"В результате недостоверной информации, которую Игнатов, Игнатова и другие предоставляли о OneCoin, жертвы по всему миру инвестировали миллиарды долларов в мошенническую криптовалюту. После ареста Игнатов предстал перед мировым судом в центральном округе Калифорнии и был взят под стражу по обвинению, указанному в судебной жалобе", - сообщается в заявлении прокуратуры.
По словам заместителя директора ФБР Уильяма Суини-младшего, "криптовалюта OneCoin" не имеет реальной ценности и не может быть использована для покупки чего-либо.
Как сообщается в заявлении, компания OneCoin Ltd. базируется в столице Болгарии Софии. Она была основана в 2014 году Ружей Игнатовой, которая являлась главным руководителем OneCoin до октября 2017 года, когда она перестала появляться на публике. В середине 2018 года руководящую должность компании занял младший брат Игнатовой Константин. В настоящий момент компания продолжает функционировать, "криптовалюту OneCoin" используют более трех миллионов человек по всему миру.