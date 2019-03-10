В центре Стокгольма взорвался автобус
10 марта 2019 15:20 281
В воскресенье в центре Стокгольма взорвался автобус. Машина охвачена пламенем, над местом ЧП поднимается столб черного дыма, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Пока нет сведений об убитых и раненых, пишет РИА Новости.
Взрыв произошел в 14.25 по бакинскому времени. Полиция в настоящее время не видит в случившемся криминального следа.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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