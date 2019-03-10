Скончался известный 84-летний актер Джед Аллан, сыгравший СиСи Кэпвелла в культовой телевизионной саге "Санта-Барбара". Об этом сообщает TVLine со ссылкой на его сына Рика Брауна.

По словам Рика, отец умер в окружении близких людей в Калифорнии.

Отмечается, что американский актер Джед Аллан известен как исполнитель роли СиСи Кэпвелла в мыльной опере "Санта-Барбара".Он играл эту роль с 1986-го по 1993 год. Также актер появился в 18 сериях "Беверли-Хиллз, 90210".

1 марта ему исполнилось 84 года.