Жена и сын известного словацкого политика погибли в воскресенье при крушении пассажирского самолета Boeing-737-800 MAX эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщил сайт братиславской газеты Pravda, не называя фамилии погибших до публикации официального сообщения о катастрофе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. По предварительной информации, выживших нет. "Согласно информации нашей редакции, на борту разбившегося самолета находились, по крайней мере, два гражданина Словакии. Речь идет о супруге и сыне известного словацкого политика", - написал сайт газеты Pravda. Как сообщили РИА Новости журналисты газеты, им известна фамилия погибших, но редакция воздержится от ее упоминания до официального сообщения о катастрофе.