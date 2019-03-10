Представители авиакомпании Ethiopian Airlines, самолет которой разбился в воскресенье утром недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, опубликовали в Facebook кадры с места крушения лайнера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 MAX со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту вылетел в 08:38 по местному времени в Найроби. В 08:44 он потерял связь.

По информации агентства Reuters, выживших в авиакатастрофе нет.