Опубликовано первое фото с места крушения самолета в Эфиопии
10 марта 2019 16:35 75
Представители авиакомпании Ethiopian Airlines, самолет которой разбился в воскресенье утром недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт, опубликовали в Facebook кадры с места крушения лайнера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Пассажирский самолет Boeing 737-800 MAX со 149 пассажирами и восемью членами экипажа на борту вылетел в 08:38 по местному времени в Найроби. В 08:44 он потерял связь.
По информации агентства Reuters, выживших в авиакатастрофе нет.
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