В Археологическом музее Аликанте будут выставлены 195 экспонатов, принадлежащих Национальному музею Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспонаты станут самой амбициозной выставкой древней Персидской империи последнего десятилетия в Испании.

По словам директора выставки Хорхе А.Солера, главным предметом выставки является большой церемониальный сосуд из золота весом около трех килограммов Ritón de oro, который будет занимать видное место в зале, посвященном древнему Персеполису.