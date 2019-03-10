В Испании откроется амбициозная выставка сокровищ Персидской империи
10 марта 2019 17:15 241
В Археологическом музее Аликанте будут выставлены 195 экспонатов, принадлежащих Национальному музею Ирана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, экспонаты станут самой амбициозной выставкой древней Персидской империи последнего десятилетия в Испании.
По словам директора выставки Хорхе А.Солера, главным предметом выставки является большой церемониальный сосуд из золота весом около трех килограммов Ritón de oro, который будет занимать видное место в зале, посвященном древнему Персеполису.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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