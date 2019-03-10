Пилот потерпевшего крушение в Эфиопии Boeing 737 сообщал о возникших проблемах и просил разрешения вернуться в аэропорт, сообщил глава компании Ethiopian Airlines Тевольде Гебремариам.

"Как слышно на записи авиадиспетчеров, пилот сообщил, что у него возникли проблемы, и он хочет вернуться. Ему дали разрешение", - сообщил Гебремариам на пресс-конференции в воскресенье.