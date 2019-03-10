Среди пассажиров "Боинга", потерпевшего крушение в Эфиопии, мог быть россиянин, сообщило консульство России в Кении, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Он должен был лететь из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), передает РИА Новости.

Однако по данным авиакомпании "Эфиопские авиалинии", российские граждане на рейс не регистрировались.

По данным "Аль-Джазиры", на борту Boeing 737-8 MAX "Эфиопских авиалиний" были 149 пассажиров из 33 стран и 8 членов экипажа. Самолет исчез с радаров через несколько минут после вылета.

Никто не выжил.

Самолет новейшей модификации эксплуатировался с 2018 года. Последняя авария "Боинга" такой модели случилась 29 октября 2018 года, у берегов Индонезии. Самолет принадлежал компании Lion Air. В авиакатастрофе разбились 189 человек.