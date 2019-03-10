Десятки людей пострадали при сходе поезда с рельсов в индонезийской провинции Западная Ява, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местную полицию.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным агентства, инцидент произошел в муниципалитете Богор в 10.30.