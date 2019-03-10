Как сообщают в воскресенье итальянские СМИ, Себастьяно Туза находился на борту лайнера вместе с семью соотечественниками. Отмечается, что всемирно известный археолог и профессор палеонтологии в одном из университетов Неаполя направлялся в Кению в рамках проекта ЮНЕСКО. В поездке его сопровождали трое волонтеров.

Туза занимает должность министра областного правительства с апреля прошлого года. Также он является главой морского департамента региона. Ему принадлежит ряд археологических открытий на острове Пантеллерия в Сицилийском проливе, которые подтвердили его роль как перекрёстка на пересечении торговых маршрутов древнего Средиземноморья.

Утром в воскресенье Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. По предварительной информации, выживших нет.