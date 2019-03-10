Жена, сын и дочь депутата словацкого парламента Антона Грнко погибли в воскресенье при крушении пассажирского самолета Boeing-737 эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщил сам Грнко в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 33 стран, включая троих россиян.

"С глубоким прискорбием сообщаю, что моя дорогая жена Бланка, сын Мартин и дочь Михала погибли в результате катастрофы в Аддис-Абебе сегодня рано утром. Кто знал их, посвятите их памяти тихое воспоминание", - написал Грнко.

Во время катастрофы эфиопского самолета погибла также еще одна гражданка Словакии, работавшая в одной из гуманитарных организаций.

Ведущие словацкие политики выразили свои соболезнования родным и близким погибших.

