Взрыв произошел в квартире одной из омских девятиэтажек из-за установленного в туалете самодельного самогонного аппарата, в результате вышибло стеклопакет лоджии, который рухнул на стоявшую во дворе Audi, пострадал 49-летний хозяин квартиры, сообщает в воскресенье управлении МВД по Омской области, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В управлении пояснили, что в субботу в полицию поступило сообщение о том, что с девятого этажа дома по улице Малиновского обрушился стеклопакет лоджии, повредив припаркованный во дворе Audi.



"Прибыв на место происшествия, полицейские выяснили, что в квартире, где произошло обрушение, проживает 49-летний мужчина. В прошлом году жилец установил в туалете самодельный самогонный аппарат, подключенный к электросети. Хлопок произошел, когда омич решил проверить процесс приготовления спиртосодержащей жидкости", - говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что из-за внезапно возникшего давления были разрушены стекло на лоджии и удерживающая его пластиковая конструкция.

Хозяин с ожогами 50% тела был доставлен в больницу. Другие жильцы дома не пострадали.

"Самодельный аппарат и элементы электропроводки изъяты сотрудниками полиции. Для уточнения причины происшествия назначено пожарно-техническое исследование", - добавили в управлении.

