Правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС назвало формируемое на Западном берегу реки Иордан новое палестинское правительство "сепаратистским" и обвинило президента Махмуда Аббаса в срыве договоренностей о преодолении национального раскола, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

На пост премьер-министра Аббас назначает своего соратника по движению ФАТХ Мухаммеда Штайе вместо беспартийного Рами Хамдаллы, чей аполитичный кабинет технократов создавался в несбывшейся надежде на восстановление контроля над сектором Газа, где правит исламистская оппозиция.



"Любое палестинское правительство, сформированное вне национального консенсуса, является отказом от соглашений (о примирении ФАТХ и ХАМАС), которые были подписаны при содействии Египта", - сказано в заявлении официального представителя ХАМАС Абдельлатифа аль-Кануа.

"Под эгидой правительства национального единства ХАМАС согласился провести президентские и парламентские выборы. В ответ Аббас продолжает свои действия по формированию сепаратистского правительства", - добавил он.

ХАМАС последние 11 лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.

