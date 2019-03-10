Телеканал "Звезда" опубликовал видео испытаний станции визуально-оптических помех "Филин", передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ночью и в сумерках комплекс нейтрализует прицелы, дальномеры, приборы ночного видения и системы наведения противотанковых управляемых ракет на расстоянии до пяти километров.



Сперва на корабле включают нечто вроде мощного прожектора, после чего его переводят в "помеховый режим", который может ослепить противника, провоцировать галлюцинации у солдат врага и вывести из строя его аппаратуру.

Как сообщил телеканал, система уже установлена на нескольких кораблях российского флота.



"Филин" разработала госкорпорация "Ростех". Он способен ослеплять противника на расстоянии до двух километров, при этом эффект от действия станции временный - позднее зрение восстанавливается.

Ранее британские СМИ обнаружили "Филин" на российском фрегате "Адмирал Горшков", когда тот во главе отряда кораблей Северного флота приблизился к базе британских ВВС.



Нажмите на видео для просмотра:

