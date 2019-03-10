Железобетонные перекрытия и стены обрушились при взрывах газовых баллонов во время пожара на складе на севере Москвы, сообщил журналистам глава столичного главка МЧС Илья Денисов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"К моменту прибытия пожарных происходило открытое горение из окон второго этажа. Буквально через пять минут в здании произошел хлопок, в результате которого вскрылось остекление и начались интенсивные хлопки, предположительно, газовых баллонов. Произошло обрушение железобетонных перекрытий и перегородок на площади тысяча квадратных метров. Пожар распространился на площадь две тысячи квадратных метров", - сказал он.

Денисов отметил, что первые подразделения пожарных были на месте через девять минут.

Ранее сообщалось, что спасатели локализовали пожар на складе на севере Москвы на площади 2 тысячи квадратных метров.

