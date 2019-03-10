Турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Анкара очистит от курдских формирований северные регионы Сирии, граничащие с Турцией, и создаст там зону безопасности, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"На севере Сирии мы не дадим возможности создать антитеррористический коридор, направленный против нашей страны. Мы создадим зону безопасности, и наши сирийские братья смогут вернуться в свои дома. Начиная с Манбиджа, мы очистим от террористов (курдских сил самообороны) всю южную границу так, как мы это сделали в Африне", - сказал Эрдоган, выступая в городе Искендерун на юге Турции. Трансляцию вел телеканал NTV.



Эрдоган заявлял, что Анкара готова начать операцию на востоке от Евфрата, а также в Манбидже против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.

Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.

