Британский историк и журналист Гай Уолтерс заявил, что СССР инспирировал слухи о том, что фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер якобы выжил. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, после окончания Второй мировой войны лидер СССР Иосиф Сталин был заинтересован в дальнейшем расколе западных стран и поэтому сеял слухи, что нацистского лидера укрывали то американцы, то британцы.

В качестве доказательств Уолтерс указал на большое количество новостей в прессе того времени на тему того, что фюрер не покончил с собой, а бежал из Берлина.

Однако британский историк указал, что рассекреченные западные материалы опровергают предположения о возможном побеге нацистского лидера.

Уолтерс добавил, что сожженные останки тел Гитлера и его жены Евы Браун попали к советским военным. На протяжении многих лет страны Запада не могли ознакомиться с фрагментами останков фюрера. Однако в 2017 году ФСБ предоставила доступ французским ученым, которые подтвердили общепринятую версию о самоубийстве Гитлера в Берлине.