Сотрудники Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН находились на борту рухнувшего в Эфиопии самолета, сообщил исполнительный директор организации Дэвид Бизли, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Семья ВПП сегодня скорбит. Сотрудники ВПП находились на борту рейса Ethiopian Airlines. Мы сделаем все возможное для помощи семьям в тяжелое время. Пусть они будут в ваших мыслях и молитвах", - написал Бизли в Twitter.



Утром в воскресенье самолет Boeing-737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восьмерых членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - граждане 35 стран, включая троих россиян.

