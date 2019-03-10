В городе Кудрово Ленинградской области пятиклассники устроили акцию "Без баб", передает РИА "Новости". Об этом рассказала мать одной из учениц Мария Брусенская в фейсбуке, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Один лидер собирал подписи на что-то, связанное с акцией. Дочь говорит, сначала они расклеивали листовки, потом некоторые перешли на агрессию, пинали мимо проходящих дев, в том числе мою восьмиклассницу!" - написала мать девочки.

Она также задалась вопросом, как школьники будут вести себя со своими матерями и другими представителями женского пола.

По ее словам, об этих листовках знали некоторые учителя школы, но ничего не предприняли.