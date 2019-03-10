Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок сообщил, что актера Владимира Этуша кремируют 12 марта, а захоронение состоится на Новодевичьем кладбище, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что церемония пройдет в закрытом режиме.

"После прощания Владимира Абрамовича кремируют, церемония пройдет в узком кругу на Троекуровском кладбище, в закрытом режиме. Захоронение состоится на Новодевичьем кладбище", - сказал Крок.

Ранее сообщалось, что прощание с известным артистом состоится во вторник, 12 марта, в театре им. Вахтангова в Москве.

Прославленный актер ушел из жизни в возрасте 96 лет.

Владимир Этуш снимался в таких известных фильмах, как "Кавказская пленница" (1967), "Иван Васильевич меняет профессию" (1973), "12 стульев" (1971), "Солярис" (1968), "Приключение Буратино" (1976). Всего он сыграл в более чем 30 кинолентах. Также актер исполнил около 60 ролей в театре.