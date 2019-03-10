Власти Эфиопии объявили 11 марта днем траура по погибшим в результате крушения самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Палата представителей народа объявила 11 марта 2019 году национальным днем траура по гражданам всех стран, которые погибли в этой трагической катастрофе", - говорится в сообщении офиса премьер-министра.

В результате крушения самолета Boeing 737, на борту которого находились 157 человек, никто не выжил.

Самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта.