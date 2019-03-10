В Грузии учреждена новая политическая партия
В Грузии учреждена новая политическая партия "Закон и справедливость". Основателем партии является Тако Чарквиани, передаёт Trend со ссылкой Грузия Online, сообщает Day.Az.
Перед тем как представить свою политическую команду, Чарквиани поприветствовала отца погибшего в результате спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили.
"Хочу попросить членов моей команды сюда подняться, Ираклия Глонти, Мишу Рамишвили, Кети Энукидзе, Георгия Цобехия, моих любимых молодых людей - Тамар Патарая, Мари Савелидзе.
Почему была создана эта партия. Кто-то подумает, сколько политических партий существует и 30 лет они ничего не делают. Я задумалась над логотипом партии, лого "Закон и право". Лого моей жизни - Грузия. Поэтому после второго тура мы сказали, чтобы в партию пришли и те и эти, все объединились, сотрудничали с объединенной оппозицией и вместе с другими партиями вывести страну из кризиса", - заявила Чарквиани.
На учредительном съезде присутствуют представители "Европейской Грузии" и "Национального движения".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы
В Армении сын убил отца с особой жестокостью
"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед"
Власти Эфиопии объявили траур после крушения самолета
Cтраны ЕС могут полностью перейти на летнее время
В Армении сын убил отца с особой жестокостью
"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед"
В Грузии учреждена новая политическая партия
Власти Эфиопии объявили траур после крушения самолета
Оптические иллюзии, которые взорвут ваш мозг - ВИДЕО
Cтраны ЕС могут полностью перейти на летнее время
Yol qəzası olub, xəsarət alan var
Первый фильм о женщине-супергерое поставил рекорд
Стала известна дата и место похорон Этуша
Дайвер был проглочен китом и выжил
В России пятиклассники устроили акцию против девочек
Армения-Иран – одни намерения и никаких возможностей
По Германии идет мощный циклон
Самые выгодные смартфоны начала 2019 года - РЕЙТИНГ
Эрдоган: "Мы очистим от террористов северные регионы Сирии"
"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции
Уникальные кадры выращивания сямяни - ВИДЕО
-
10 Мар. 20:06 7 830
-
10 Мар. 07:22 7 620
-
10 Мар. 11:30 5 605
-
10 Мар. 19:18 5 167
-
10 Мар. 12:10 4 076