В Грузии учреждена новая политическая партия "Закон и справедливость". Основателем партии является Тако Чарквиани, передаёт Trend со ссылкой Грузия Online, сообщает Day.Az.

Перед тем как представить свою политическую команду, Чарквиани поприветствовала отца погибшего в результате спецоперации в Панкисском ущелье Темирлана Мачаликашвили, Малхаза Мачаликашвили.

"Хочу попросить членов моей команды сюда подняться, Ираклия Глонти, Мишу Рамишвили, Кети Энукидзе, Георгия Цобехия, моих любимых молодых людей - Тамар Патарая, Мари Савелидзе.

Почему была создана эта партия. Кто-то подумает, сколько политических партий существует и 30 лет они ничего не делают. Я задумалась над логотипом партии, лого "Закон и право". Лого моей жизни - Грузия. Поэтому после второго тура мы сказали, чтобы в партию пришли и те и эти, все объединились, сотрудничали с объединенной оппозицией и вместе с другими партиями вывести страну из кризиса", - заявила Чарквиани.

На учредительном съезде присутствуют представители "Европейской Грузии" и "Национального движения".