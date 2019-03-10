"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" уступил лондонскому "Арсеналу" со счетом 0:2 в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Голы в матче забили Гранит Джака (12-я минута) и Пьер-Эрик Обамеянг (69, с пенальти). Обамеянг забил 17-й гол в 29 матчах и вышел на второе место в списке лучших бомбардиров Английской премьер-лиги (АПЛ), сравнявшись по данному показателю с нападающим "Тоттенхэма" Гарри Кейном и форвардом "Ливерпуля" Мохаммедом Салахом. Лидирует в списке лучших бомбардиров нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро, на счету которого 18 голов в 26 матчах.
"Манчестер Юнайтед" проиграл в чемпионате страны впервые с момента назначения главным тренером команды Уле Гуннара Сульшера. 46-летний специалист стал третьим в истории тренером в АПЛ, который не проигрывал в 12 матчах чемпионата страны подряд с момента своего назначения, он сравнялся по этому показателю с наставником "Челси" Маурицио Сарри, который добился подобного достижения в начале нынешнего сезона. Рекорд по аналогичному показателю принадлежит принадлежит бывшему главному тренеру сборной России Гусу Хиддинку (14 матчей с "Челси" в сезоне-2015/16). В январе Сульшер установил новый рекорд клуба, одержав победы в шести первых матчах в качестве главного тренера команды.
"Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков после 30 матчей. "Арсенал" поднялся на четвертую строчку, имея в активе 60 очков после 30 встреч. В следующем матче 16 марта подопечные Сульшера на выезде сыграют с "Вулверхэмптоном", а "Арсенал" 1 апреля дома встретится с "Ньюкаслом".
В других матчах игрового дня "Ливерпуль" дома обыграл "Бёрнли" (4:2), а "Челси" на домашнем поле сыграл вничью с "Вулверхэмптоном" (1:1).Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы
В Армении сын убил отца с особой жестокостью
В Грузии учреждена новая политическая партия
Власти Эфиопии объявили траур после крушения самолета
Cтраны ЕС могут полностью перейти на летнее время
В Армении сын убил отца с особой жестокостью
"Арсенал" обыграл "Манчестер Юнайтед"
В Грузии учреждена новая политическая партия
Власти Эфиопии объявили траур после крушения самолета
Оптические иллюзии, которые взорвут ваш мозг - ВИДЕО
Cтраны ЕС могут полностью перейти на летнее время
Yol qəzası olub, xəsarət alan var
Первый фильм о женщине-супергерое поставил рекорд
Стала известна дата и место похорон Этуша
Дайвер был проглочен китом и выжил
В России пятиклассники устроили акцию против девочек
Армения-Иран – одни намерения и никаких возможностей
По Германии идет мощный циклон
Самые выгодные смартфоны начала 2019 года - РЕЙТИНГ
Эрдоган: "Мы очистим от террористов северные регионы Сирии"
"Желтые жилеты" разгромили храм масонов во Франции
Уникальные кадры выращивания сямяни - ВИДЕО
-
10 Мар. 20:06 7 830
-
10 Мар. 07:22 7 620
-
10 Мар. 11:30 5 605
-
10 Мар. 19:18 5 167
-
10 Мар. 12:10 4 076