В Индии проведут самые массовые в истории человечества парламентские выборы
10 марта 2019 23:11 207
В Индии официально объявили о проведении всеобщих выборов, которые состоятся 11 апреля. Об этом сообщает Reuters. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
По словам главного комиссара по выборам Сунила Ароры, голосование состоится в семь этапов, в нем могут принять участие около 900 миллионов избирателей, в том числе - около 15 миллионов в возрасте от 18 до 19 лет.
Он добавил, что члены избирательной комиссии решили назначить трех дополнительных наблюдателей за ходом голосования в штате Кашмир, где обострилось противостояние с Пакистаном.
Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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