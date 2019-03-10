В Индии официально объявили о проведении всеобщих выборов, которые состоятся 11 апреля. Об этом сообщает Reuters. передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По словам главного комиссара по выборам Сунила Ароры, голосование состоится в семь этапов, в нем могут принять участие около 900 миллионов избирателей, в том числе - около 15 миллионов в возрасте от 18 до 19 лет.

Он добавил, что члены избирательной комиссии решили назначить трех дополнительных наблюдателей за ходом голосования в штате Кашмир, где обострилось противостояние с Пакистаном.

Подсчет голосов будет проходить до 23 мая 2019 года.