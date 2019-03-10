В Бельгии запрет на ритуальные убийства животных вызвал протест мусульман и евреев
В Бельгии запрет на ритуальные убийства животных спровоцировал дефицит и резкий рост цен на халяльное и кошерное мясо, вызвав протест мусульманской и еврейской общин, сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Новый закон запрещает методы убийства животных, необходимые для изготовления халяльного и кошерного мяса, что привело к взлету цен. Законодательство Бельгии давно требует, чтобы животное было оглушено перед забоем. Это позволяет избежать ненужных страданий живых существ. Ранее делалось исключение для исполнения религиозных обычаев. Сейчас это исключение упраздняют.
Бельгийские мусульмане и евреи с помощью Национальной ассоциации по содействию прогресса цветного населения (NAACP Legal Defense and Educational Fund) добивается отмены закона.
"Евреи и мусульмане являются уязвимыми меньшинствами в Бельгии. Этот закон дискриминирует нас", - заявил глава мусульманской общины Бельгии Йос Роетс.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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