В Котайкской области Армении произошло убийство, совершенное с особой жестокостью.

Как пишут армянские СМИ, в селе Джрвеж в собственном доме был обнаружен труп 64-летнего хозяина дома Мелкона Чолахяна, передает Day.Az.

Согласно предварительному заключению судебного медика, на теле обнаружены множественные ранения, нанесенные колюще-режущим предметом. Рядом с трупом, в печи полицейские обнаружили два ножа со следами, похожими на кровавые.

Как сообщает источник, сотрудники полиции по подозрению в совершении убийства по горячим следам при выходе из дома задержали сына убитого, 36-летнего Геворка Чолахяна.