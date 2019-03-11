Компания Boeing из-за авиакатастрофы Ethiopian Airlines отменила презентацию нового Boeing-777X, назначенную на 13 марта, сообщил РИА Новости ее представитель, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая трёх россиян.

"Boeing глубоко опечален аварией рейса Ethiopian Airlines N 302, наша основная задача сейчас поддержать наших клиентов. В свете этого мы откладываем презентацию Boeing-777X, назначенную на 13 марта, и связанные с ней мероприятия со СМИ. Мы будем искать возможность представить новый самолет миру в ближайшем будущем", - сказал собеседник агентства.

