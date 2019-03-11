Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил столб пепла на высоту в 4,7 километра, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Пепловый шлейф на высоте 4,5-4,7 километра над уровнем моря дрейфует к юго-востоку от вулкана", - говорится в сообщении.



Отмечается, что шлейф распространился на 70 километров. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время возможны пепловые выбросы на высоту в четыре-шесть километров, которые могут повлиять на полеты авиации.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Высота активного лавового купола - 2,5 тысячи метров над уровнем моря. Шивелуч активен с ноября 2018 года. С этого времени на вулкане наблюдается выжимание вязких блоков лавы и мощная парогазовая активность с выносом некоторого количества пепла.

