Гражданин Греции Антониос Маврополулос из Афин остался в живых, потому что опоздал на рейс самолета, разбившегося в воскресенье в Эфиопии, пишет издание Greek Reporter, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Утром в воскресенье самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, на борту которого находились 157 человек, включая восемь членов экипажа, потерпел крушение недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт. Среди погибших - представители 35 стран, включая трёх россиян.



Согласно газете, в интервью местному телеканалу ALPHA TVМаврополулос заявил, что он опоздал на самолет на две минуты.

"Я видел, как люди садились на самолет. Я был очень зол из-за того, что меня не впускали", - приводит издание слова мужчины.

По словам Маврополулоса, его не впустили, потому что он опоздал и не успел сдать багаж. Когда стало известно об авиакатастрофе, полиция задержала его, так как он был единственным пассажиром, не севшим на рейс.

"Между мной и крушением не было логической связи, ведь мой багаж был со мной, вот почему они не стали долго меня допрашивать", - заявил Маврополулос.

На своей странице в Facebook мужчина опубликовал фотографию своего билета на рейс ET302.

