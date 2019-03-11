Православные христиане в понедельник вступают в Великий пост - самый строгий и долгий из многодневных постов. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в этот день совершит вечернее богослужение в храме Христа Спасителя, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Великий пост, называемый еще "Святой четыредесятницей", был установлен в первые века христианства в память о том, как сам Иисус Христос 40 дней постился, голодая в пустыне, перед выходом на проповедь.



Накануне, в Прощеное воскресенье, патриарх, следуя церковной традиции, перед началом Великого поста попросил у всех прощения. По его словам, способность прощать открывает для человека перспективу вечной жизни. Предстоятель Русской церкви напомнил слова святого Ефрема Сирина о том, что если нет прощения, то не нужно ни молиться, ни поститься, потому что все будет впустую.

"Если мы не способны прощать и не способны испрашивать прощение, считайте, что загорелась красная лампочка, предупреждающая нас об опасном состоянии нашей души", - сказал патриарх. Говоря о значении Великого поста, он отметил, что "все предстоящее великопостное поприще посвящено теме преодоления греха в человеке".

"Великий пост - это время, которое дается нам для очищения наших грехов, для принесения покаяния, для прохождения неких испытаний, трудностей, в том числе ограничения в пище, питье, в развлечениях, и все это - лишь только средства, направленные на изменение состояния нашей души. Если в течение поста мы не меняемся к лучшему, то напрасно трудились, напрасно постились, напрасно молились, потому что и пост, и молитва только тогда обретают смысл, когда есть результат. Не чувствуя результата, мы должны понимать, что что-то неправильное происходит в нашей жизни", - сказал патриарх после богослужения в Прощеное воскресенье.



Предстоятель РПЦ на первой неделе поста по традиции будет совершать ежедневные богослужения. Так, в понедельник патриарх совершит повечерие с чтением Великого канона преподобного Андрея Критского (традиционно читается на первой неделе Великого поста) в храме Христа Спасителя, во вторник - в Богоявленском кафедральном соборе, в среду - в столичном Новоспасском монастыре, а в четверг - в Сретенском монастыре. Богослужения начнутся в 18.00.

Глава РПЦ будет совершать на предстоящей неделе также особую "великопостную" литургию - Литургию Преждеосвященных Даров: в среду утром в храме Христа Спасителя, а в пятницу - в Троице-Сергиевой лавре. Кроме того, на предстоящей неделе патриарх совершит богослужения в московском Даниловом монастыре, подмосковной Зосимовой пустыни и в столичном храме благоверного князя Игоря Черниговского.

Великий пост - самый строгий и всех многодневных постов. На всем его протяжении рыбу, согласно уставу, разрешается есть только в праздники Благовещения Пресвятой Богородицы и Входа Господня в Иерусалим, а рыбную икру - в Лазареву субботу. Многодневный пост завершится празднованием Христова Воскресения, или Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 28 апреля.

