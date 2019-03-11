В Мексике бандиты похитили пассажиров автобуса
Почти два десятка пассажиров автобуса были похищены бандитами в мексиканском штате Тамаулипас, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает портал Excelsior, автобус следовал из города Тампико в Рейносу, когда два автомобиля перекрыли ему путь и заставили остановиться. Затем в салон вошли вооруженные люди, которые вывели 19 из 41 находившегося там пассажира и увезли их в неизвестном направлении.
После этого шофер автобуса связался со своим начальством, доложив ему о ситуации. К делу подключились правоохранительные органы, однако пока никакой официальной информации о похищении нет.
Штат Тамаулипас на восточном побережье Мексики является одним из ключевых регионов в системе наркотрафика, а также зоной, где неоднократно происходили массовые убийства в результате конфликтов наркокартелей. В настоящее время за территорию ведется борьба между тремя картелями.
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