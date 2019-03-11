Китай станет посредником в урегулировании конфликта Индии и Пакистана
11 марта 2019 07:27 122
Китай станет посредником в урегулировании в пакистано-индийском конфликте. Об этом сообщает Global Times, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, КНР не планирует занимать чью-либо сторону в этих трениях и будет содействовать примирению сторон.
Как отмечается, в Индии не все поддерживают инициативы Китая, видя в них геополитическую угрозу.
При этом Пакистан полностью поддерживает позицию Пекина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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