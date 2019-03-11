Рекламный щит упал на людей в Петербурге
11 марта 2019 07:44 53
В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, щит упал на людей в Выборгском районе из-за сильного ветра.
Как отмечается, инцидент произошел около станции метро "Проспект Просвещения".
При этом один из пострадавших был госпитализирован с места происшествия.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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