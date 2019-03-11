В Санкт-Петербурге в результате падения рекламного щита пострадали два человека. Об этом сообщает РИА "Новости", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, щит упал на людей в Выборгском районе из-за сильного ветра.

Как отмечается, инцидент произошел около станции метро "Проспект Просвещения".

При этом один из пострадавших был госпитализирован с места происшествия.