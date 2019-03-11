Ураган остановил движение поездов в Германии
11 марта 2019 07:51 240
Железнодорожное сообщение в немецком регионе Северный Рейн - Вестфалия остановлено из-за урагана, сообщает Der Spiegel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, метеорологическая служба Германии объявила штормовое предупреждение в регионе из-за циклона "Эберхард".
Как отмечается, синоптики предупредили граждан ФРГ об опасности пребывания на улице.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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