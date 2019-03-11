Трамп хочет потратить $8,6 млрд на стену с Мексикой
11 марта 2019 07:56 225
Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным агентства, Трамп планирует заложить эти траты в федеральный бюджет США на 2020 год.
Как отмечается, эта сумма на шесть процентов больше тех средств, которые Трамп хотел потратить после объявления режима ЧП.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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