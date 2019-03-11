Президент США Дональд Трамп намерен попросить конгресс страны выделить на строительство стены на границе с Мексикой $8,6 млрд. Об этом сообщает Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным агентства, Трамп планирует заложить эти траты в федеральный бюджет США на 2020 год.

Как отмечается, эта сумма на шесть процентов больше тех средств, которые Трамп хотел потратить после объявления режима ЧП.