Дубль Бензема помог «Реалу» разгромить «Вальядолид»
11 марта 2019 08:01 235
Мадридский "Реал" разгромил "Вальядолид" в матче 27-го тура чемпионата Испании, сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Встреча, прошедшая в Вальядолиде, завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Карим Бензема, также отличились Рафаэль Варан и Лука Модрич. У хозяев мяч забил Ануар Тухами.
На 80-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник "Реала" Каземиро.
Испания. Примера. 27-й тур
"Вальядолид" (Вальядолид) - "Реал" (Мадрид) - 1:4
Голы: 1:0 - Тухами, 29; 1:1 - Варан, 34; 1:2 - Бензема, 51 (пенальти); 1:3 - Бензема, 59; 1:4 - Модрич, 85.
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