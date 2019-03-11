У британского консульства в Стамбуле взорвали сладости
11 марта 2019 08:09 231
Подозрительный пакет вызвал ложную тревогу у консульства Великобритании в Стамбуле.
Об этом сообщает Daily Sabah, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Взрывотехников в здание британского консульства в Стамбуле вызвали во второй половине дня в субботу. Подозрительный пакет оставили у входа в консульство.
После того как специальные силы полиции провели контролируемый взрыв посылки, выяснилось, что взрывчатки она не содержала.
Оказалось, что в пакете были турецкие сладости, а именно лукум с орехами и кокосом.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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