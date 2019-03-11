Президентские выборы в Алжире, которые запланированы на 18 апреля 2019 года, могут перенести на 10-12 месяцев. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает интернет-издание TSA, ссылаясь на источники.

По данным журналистов, окружение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики готовит варианты приемлемого выхода из ситуации, которая сложилась из-за массовых протестов в стране с требованием к главе государства не выдвигаться на пятый срок.

Издание пишет о скорой встрече близких к Бутефлике лиц, по итогам которой будут выработаны конкретные предложения. Одно из них - перенос выборов.

"Власть пока что не высказывала своих точных намерений, однако представляется маловероятным, что она согласится быть исключенной из процесса, как того требует часть оппозиции", - сказано в материале TSA.

Авторы публикации указывают на еще один важный аспект - "согласится ли алжирская улица с теми договоренностями, к которым, возможно, удастся прийти властной верхушке и оппозиционным силам".