Протесты в Алжире - президентские выборы могут быть отложены
Президентские выборы в Алжире, которые запланированы на 18 апреля 2019 года, могут перенести на 10-12 месяцев. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает интернет-издание TSA, ссылаясь на источники.
По данным журналистов, окружение 82-летнего президента Абдельазиза Бутефлики готовит варианты приемлемого выхода из ситуации, которая сложилась из-за массовых протестов в стране с требованием к главе государства не выдвигаться на пятый срок.
Издание пишет о скорой встрече близких к Бутефлике лиц, по итогам которой будут выработаны конкретные предложения. Одно из них - перенос выборов.
"Власть пока что не высказывала своих точных намерений, однако представляется маловероятным, что она согласится быть исключенной из процесса, как того требует часть оппозиции", - сказано в материале TSA.
Авторы публикации указывают на еще один важный аспект - "согласится ли алжирская улица с теми договоренностями, к которым, возможно, удастся прийти властной верхушке и оппозиционным силам".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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