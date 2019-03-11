Правительство Японии намерено заняться созданием первой в Азии многонациональной структуры противодействия кибертерроризму. Предложение вступить в нее предполагается направить США, Австралии, Индии, странам - членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила в понедельник газета Nikkei. Токио, по ее данным, считает также важным участие в новой системе России и Китая.

Конкретное предложение о создании такой структуры предполагается сделать в августе на сессии Регионального форума АСЕАН по безопасности. На первых порах Токио намерен предложить создание системы быстрого обмена информацией между государствами региона в случае кибератак. Предполагается также передавать развивающимся странам технологии выявления и противодействия таким вылазкам.

Токио намерен также предложить унификацию законодательства о кибербезопасности, совместную разработку соответствующих систем и технологий.

В самой Японии в 2018 году было зафиксировано более 9 тыс. злонамеренных кибератак, по факту которых были возбуждены уголовные дела.