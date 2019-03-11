Автоконцерны Nissan Motor и Renault SA рассматривают возможность прекращения деятельности своего совместного предприятия в Голландии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщило в понедельник японское агентство Киодо, ссылаясь на осведомленные источники.

По их данным, такие планы связаны с арестом и уголовным расследованием в Японии против экс-главы Nissan Карлоса Гона по обвинениям в финансовых нарушениях.

Гон и возглавлял также совместное предприятие, зарегистрированное в Амстердаме под названием Renault-Nissan BV, пока его не арестовали японские власти 19 ноября прошлого года. Французский и японский концерны, создавшие это предприятие, проводят свое расследование относительно вероятности его использования в каких-либо финансовых махинациях.

Сам Карлос Гон не признает своей вины, считая, что его подставили японские коллеги из Nissan. Он провел 108 дней в Токийской тюрьме, пока суд не согласился выпустить его на прошлой неделе под залог в 1 миллиард иен (около 9 миллионов долларов).

Как сообщили журналистам его адвокаты, Карлос Гон добивается разрешения через суд для участия в заседании совета директоров Nissan Motor во вторник, поскольку еще входит в состав руководства компании. Однако, согласно информации Киодо, в Nissan собираются исключить его из совета в апреле этого года.