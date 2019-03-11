Турист пробыл 3,5 часа в холодном море и спасся благодаря джинсам - ВИДЕО
11 марта 2019 10:26 145
Турист из Германии Арне Мюрке упал с яхты в районе бухты Толага (Новая Зеландия) и спасся, благодаря тому, что надул джинсы, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Мужчина оказался в воде без спасательного жилета. Он решился спастись методом, к которому, как считается, прибегают "морские котики": стянул с себя джинсы и завязал их правильными узлами. Как он это сделал он показал в видео, которое залил на YouTube.
Благодаря своим "надувным" штанам немец пробыл в холодной воде 3,5 часа, пока его не заметил спасательный вертолет. Ему скинули веревку и вытащили из моря.
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