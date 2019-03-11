К резкому улучшению положения женщин в Армении призвала одна из лидеров армянского ЛГБТ-движения Лара Агаронян 8 марта на мероприятии в парламенте, сообщает телеканал 5TV.

Как передает Day.Az со ссылкой на rossaprimavera.ru, Агаронян завила, что после "революции" в Армении истекло время декларативных заявлений и красивых слов и пора приступать к резкому улучшению положения женщин, в том числе разрешить усыновлять детей женщинам с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

По словам ЛГБТ-активистки, при разработке законопроектов парламент должен учитывать мнение сексуальных меньшинств. "Мы, лесбиянки и женщины-бисексуалы, а также женщины-транссексуалы тоже хотим или не хотим иметь детей, или усыновлять их", - сказала Агаронян. Зал встретил ее слова аплодисментами.

Мероприятие "Во имя равных прав и возможностей мужчин и женщин" прошло 8 марта в парламенте Армении. В нем приняли участие женщины-депутаты и представители женских общественных организаций.

Напомним, в Армении запрещены однополые браки и усыновление детей однополыми парами.