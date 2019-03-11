В Иране влюбленных арестовали после того, как они обручились на глазах у всех в торговом центре. Об этом передает "Газета.ру".

В Сети появилось видео помолвки, на котором запечатлено, как молодой человек в центре сердца из лепестков роз предлагает любимой связать их жизни узами брака, а та отвечает согласием. Мужчина надевает женщине кольцо на палец. Они обнимаются, очевидцы им аплодируют. Но после публикации видео в Сети их арестовали.

Причиной ареста названо нарушение исламских принципов: публично проявлять чувства запрещено, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Позднее жениха и невесту отпустили под залог.

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